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В МО подтвердили гибель военного после жесткой посадки Ми-8 под Ульяновском

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Все члены экипажа военного вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку около населенного пункта Дубки в Ульяновской области, получили травмы, один военнослужащий скончался. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

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«По уточненной информации с места происшествия, все члены экипажа получили травмы различной степени тяжести. В ходе транспортировки членов экипажа один военнослужащий от полученных травм скончался», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что вертолет поисково-спасательной службы эвакуировал остальных членов экипажа Ми-8 на ближайший аэродром «для доставки в лечебное учреждение».

Причиной жесткой посадки судна могла стать техническая неисправность, отметили 28 января в министерстве.

Инцидент с воздушным судном произошел ранее в этот день.

Рыбак Николай сообщил «Известиям», что вертолет упал на лед на Куйбышевском водохранилище недалеко от населенного пункта Дубки.

«Вертолет упал, и всё. Боком пошел и упал. В 112 позвонили, приехали, помогли летчикам. Три человека — один погибший. Он был живой еще, умер потом», — сказал очевидец.

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