В Минобороны озвучили версию жесткой посадки вертолета под Ульяновском

Причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 около населенного пункта Дубки в Ульяновской области могла стать техническая неисправность. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили журналистам в Минобороны России.

«Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — заявили в ведомстве.

По некоторым данным, на борту вертолета находились три человека.

Инцидент с воздушным судном произошел ранее в этот день. Сообщалось, что вертолет упал на лед реки.

18 января вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Он зацепил землю рулевым винтом. На борту судна находились 11 человек, никто из них не пострадал.

В ночь на 7 января вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета. Воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 летело из Уфы в село Павловка.

В результате ЧП погибли два человека.