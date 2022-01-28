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СМИ сообщили об упавшем в Ульяновске военном вертолете

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Под Ульяновском упал военный вертолет Ми-8. Об этом 28 января сообщил Telegram-канал «112».

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Крушение произошло около населенного пункта Дубки в Ульяновском районе. По предварительной информации, пилот вертолета жив. Со слов заявителя, на месте крушения обнаружены три человека.

На место ЧП отправились сотрудники оперативных служб.

18 января вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Он зацепил землю рулевым винтом. На борту судна находились 11 человек, никто из них не пострадал.

В ночь на 7 января вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета. Воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 летело из Уфы в село Павловка.

В результате ЧП погибли два человека.

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