СМИ сообщили об упавшем в Ульяновске военном вертолете

Под Ульяновском упал военный вертолет Ми-8. Об этом 28 января сообщил Telegram-канал «112».

Крушение произошло около населенного пункта Дубки в Ульяновском районе. По предварительной информации, пилот вертолета жив. Со слов заявителя, на месте крушения обнаружены три человека.

На место ЧП отправились сотрудники оперативных служб.

18 января вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Он зацепил землю рулевым винтом. На борту судна находились 11 человек, никто из них не пострадал.

В ночь на 7 января вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета. Воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 летело из Уфы в село Павловка.

В результате ЧП погибли два человека.