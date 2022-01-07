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Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Башкирии

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В Башкирии частный вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает региональная транспортная прокуратура.

Это произошло в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе.

По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа – село Павловка. На борту находилось три человека — пилот и два пассажира.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали.

Источник «Известий» в МЧС уточняет, что речь идет о вертолете марки AS 350 с бортовым номером RA-07219. Был создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

Уфимская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов в связи с произошедшей аварийной посадкой вертолета. На место происшествия выехали спасатели, транспортный прокурор и следователи.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, в полете произошел отказ техники. Также рассматриваются версии ошибки пилота и сложных метеоусловий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

28 декабря СК РФ возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии. Аварийная посадка воздушного судна произошла около 14 часов 10 минут (мск) 27 декабря неподалеку от села Азино Завьяловского района. Перед тем как связь с вертолетом была оборвана, командир судна сообщил о возникновении нештатной ситуации. В результате происшествия пилот скончался на месте, пассажир получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

По информации источника «Известий», вертолет попал в вихревой поток. При этом малая высота помогла избежать сильных разрушений.

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