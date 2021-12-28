Уголовное дело возбудили по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии

Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

«После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — указано в сообщении.

По данным следствия, аварийная посадка воздушного судна произошла около 14 часов 10 минут (мск) 27 декабря неподалеку от села Азино Завьяловского района Удмуртской Республики.

«В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком RA-15671 потерпел крушение с падением на землю», — сообщили в СК.

Перед тем как связь с вертолетом была оборвана, командир судна сообщил о возникновении нештатной ситуации. Оперативный штаб поисково-спасательной операции обнаружил вертолет около 23:10 (мск).

В результате происшествия пилот скончался на месте, пассажир получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет сделан вывод о виновности конкретных ответственных лиц.

По данным СК РФ, потерпевший крушение борт совершал облет нефтепровода. При этом есть сведения, что пилот смог выйти на связь и сообщить о крушении.

Отправившиеся к месту падения спасатели испытывали трудности в поиске вертолета из-за сильного мороза. После обнаружения транспортного средства пилота и пассажира, которые были зажаты в кабине, извлекли и передали медикам.

28 декабря глава республики Александр Бречалов сообщил, что пилот вертолета Ми-2 скончался при осмотре врачами. Информацию об этом позже подтвердили и в республиканском минздраве.

По информации источника «Известий», вертолет попал в вихревой поток. При этом малая высота помогла избежать сильных разрушений.