Один человек погиб после жесткой посадки вертолета под Ульяновском

Один человек погиб в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-8 около населенного пункта Дубки в Ульяновской области. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил источник «Известий».

Погиб Владимир Ш. Пострадали Владислав М. и Сергей К., рассказал собеседник издания.

По некоторым данным, на борту Ми-8 находились три человека.

Инцидент с воздушным судном произошел ранее в этот день. Сообщалось, что вертолет упал на лед реки.

В Минобороны России заявили 28 января, что причиной жесткой посадки вертолета могла стать техническая неисправность.

В ночь на 7 января вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии произошла жесткая посадка частного вертолета. Воздушное судно марки AS 350 с бортовым номером RA-07219 летело из Уфы в село Павловка.

В результате ЧП погибли два человека.