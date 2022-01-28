Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость фьючерсных контрактов на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,63%, до $89,61 за баррель. Это следует из данных торговой площадки на 17:27 мск пятницы, 28 января.

В моменте 17:04 мск Brent торговалась на уровне $90,01 за баррель (+2,09%). В последний раз стоимость этой марки нефти превышала $90 за баррель в октябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года дорожала до $88,23 за баррель по состоянию на 17:27 мск.

26 января контракты с поставкой в марте на нефть марки Brent торговались выше $90 за баррель. 18 января цена нефти Brent превысила $87 за баррель на лондонской бирже.

Опрошенные эксперты рассказали «Известиям», что стоимость фьючерса на нефть марки Brent растет из-за того, что рынок нервничает из-за возможных сбоев в поставках нефти после нанесенного йеменскими хуситами удара по Абу-Даби.

Тогда рядом со складами с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. В результате погибли три человека и шесть пострадали.