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ПроСТОр для маневра: когда нефть пробьет планку в $100 за баррель

Какие факторы будут влиять на стоимость черного золота
Фото: REUTERS/Zhu ming
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ПроСТОр для маневра: когда нефть пробьет планку в $100 за баррель
2022-01-27 15:53:29">
2022-01-27 15:53:29
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Цена нефти Brent уже в I квартале 2022 года может достигнуть $100 за баррель, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 27 января показатель колебался около отметки $89 за бочку, а днем ранее поднялся выше $90 впервые с октября 2014 года. По словам аналитиков, основные причины роста — геополитическая напряженность во взаимоотношениях России, США и Украины, нестабильность на Ближнем Востоке, а также смягчение опасений по поводу коронавируса в мире.

Крутой подъем

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27 января в 14:45 мск цена апрельских фьючерсов Brent составила примерно $89,6, свидетельствуют данные торгов ICE. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Около 16:00 мск цена составила $89,55. Днем ранее стоимость энергоносителя поднималась выше $90 за баррель впервые с октября 2014-го. Нефть может подняться и до $100 за бочку к середине этого года, считает директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его мнению, на это может повлиять энергокризис в ЕС.

Проблемы энергокризиса в ЕС и других странах не решены. Газ по-прежнему дорогой. И он уже толкает вверх цену на нефть как альтернативный энергоресурс, — считает эксперт.

Ранее специалисты прогнозировали «Известиям» рост цены на газ в Европе до $1200 за тысячу кубометров в первые месяцы 2022 года. Аналитики объясняли, что уже к концу января запасы в хранилищах Европы будут истощаться, возрастет спрос на импорт, а увеличивающиеся поставки СПГ в ЕС смогут обеспечить лишь малую часть европейского рынка. 24 января стоимость газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров. 27 января голубое топливо всё так же торговалось выше $1000.

ПроСТОр для маневра
нефть доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В пользу роста цены на нефть говорят такие факторы, как растущий спрос и ограниченное предложение. Спрос повышается по мере отмены антиковидных ограничений в мире, в том числе смягчения ограничений для туризма и путешествий. В этом году мы можем увидеть $100 за баррель Brent, хотя точную дату, когда цена доберется до этой отметки, пока предсказать невозможно, — заявила «Известиям» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Способствует росту цен на нефть и то, что, несмотря на стремительное распространение штамма коронавируса «Омикрон», сегодня в мире не наблюдается повсеместных локдаунов, согласен заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии, советник Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО Игбал Гулиев. Например, Совет ЕС 25 января этого года одобрил новые рекомендации о мерах по обеспечению безопасного свободного передвижения во время пандемии, которые могут облегчить поездки туристов.

Рост нефтяных цен в последние дни — в большей степени результат политического противостояния между США и Россией, считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. На фоне спекуляций о перспективах конфликта на территории Украины некоторые трейдеры видят риск сокращения поставок нефти из РФ на экспорт, пояснил он.

— Но западные страны практически не обращают внимания на заявления правительства нашей страны, что РФ никакого вторжения на Украину не планирует, — добавил Федор Сидоров.

Тем не менее напряжение нарастает, а для рынков этого достаточно — цены растут.

Факторы влияния

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Если дело действительно дойдет до введения анонсированных США санкций, ограничения могут напрямую коснуться экспорта энергетических товаров из России, что потенциально способно привести к росту цен на нефть даже выше $100, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Свою лепту в подорожание нефти внесли также напряженность на Ближнем Востоке и ситуация в Казахстане, — добавил Игбал Гулиев.

Ранее йеменские повстанцы нанесли удар по объектам в ОАЭ. Посол королевства в США Юсуф аль-Утейба заявил, что во время нападения на Абу-Даби применялись беспилотники и крылатые ракеты.

Протесты в Казахстане же, как писали «Известия», нарушили ж/д сообщение и нанесли ущерб добыче на крупнейшем в стране месторождении Тенгиз, на которое приходится 30% производства нефти в стране, на фоне чего наблюдалось подорожание топлива.

ПроСТОр для маневра
доллары
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Увеличение цены Brent до $100 за баррель может произойти в I квартале 2022 года, так как именно в этот период обычно происходит сезонный рост спроса на черное золото в мире и рынок является дефицитным, то есть спрос превышает предложение, сказал «Известиям» директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

— Это создает условия для увеличения цен. Подобная ситуация наблюдается и в этом году. Однако со II квартала мировой рынок станет профицитным за счет снижения спроса и роста предложения как со стороны ОПЕК+, так и других стран, — объяснил эксперт. — Также завершение отопительного сезона, по всей видимости, приведет к снижению цен на газ, и фактор замещения его нефтепродуктами будет исчерпан.

В этих условиях возможности для дальнейшего роста цен на нефть будут ограниченны, заключил он.

Хотя нефтяные котировки растут, они пока не оказывают поддержки рублю, заметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Нацвалюта сможет вернуться к обоснованному уровню со стабилизацией геополитической ситуации, считает эксперт.

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