Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
Столтенберг признал разногласия союзников по НАТО о помощи Украине
Мир
Минздрав Испании сообщил о преодолении пика шестой волны COVID-19
Мир
Путин и Макрон обсудили по телефону гарантии безопасности
Мир
В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными многоквартирного дома
Мир
Лавров и глава МИД ФРГ поддержали работу нормандского формата
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Генсек НАТО назвал условие для переговоров России и альянса

Столтенберг: у НАТО и России еще есть время для переговоров
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Время для переговоров у России и НАТО есть, но при условии, что страна не решит применить силу против Украины. Об этом заявил в пятницу, 28 января, генсек альянса Йенс Столтенберг.

«У нас есть время (для переговоров. — Ред.), если только Россия не решит применить военную силу», — отметил Столтенберг, выступая в Атлантическом совете.

«Рассчитываем, что западные партнеры не станут стрелять себе в ногу»
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — о том, сможет ли Катар потеснить Россию на газовом рынке Евросоюза и как эскалация на Украине влияет на энергетику

По его словам, в настоящий момент никакой определенности относительно планов России нет.

«Что касается НАТО, мы готовы принимать участие в политическом диалоге, но мы также готовы к ответным мерам, если Россия выберет вооруженный конфликт (с Украиной. — Ред.), конфронтацию. Мы готовы к обоим вариантам», — заключил Столтенберг.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну. По его словам, но и наступать грубо на российские интересы, игнорировать их страна не позволит.

Член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани 27 января заявил, что информация о якобы российском вторжении на Украину не имеет под собой оснований. По его словам, слухи о «российском нападении» подогреваются и активно распространяются Соединенными Штатами, странами НАТО и самой Украиной.

В тот же день замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев добавил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами России и Украины.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022