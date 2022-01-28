Генсек НАТО назвал условие для переговоров России и альянса

Время для переговоров у России и НАТО есть, но при условии, что страна не решит применить силу против Украины. Об этом заявил в пятницу, 28 января, генсек альянса Йенс Столтенберг.

«У нас есть время (для переговоров. — Ред.), если только Россия не решит применить военную силу», — отметил Столтенберг, выступая в Атлантическом совете.

По его словам, в настоящий момент никакой определенности относительно планов России нет.

«Что касается НАТО, мы готовы принимать участие в политическом диалоге, но мы также готовы к ответным мерам, если Россия выберет вооруженный конфликт (с Украиной. — Ред.), конфронтацию. Мы готовы к обоим вариантам», — заключил Столтенберг.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну. По его словам, но и наступать грубо на российские интересы, игнорировать их страна не позволит.

Член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани 27 января заявил, что информация о якобы российском вторжении на Украину не имеет под собой оснований. По его словам, слухи о «российском нападении» подогреваются и активно распространяются Соединенными Штатами, странами НАТО и самой Украиной.

В тот же день замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев добавил, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами России и Украины.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.