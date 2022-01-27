Евродепутат заявил о подогревании слухов о «нападении» РФ от США, НАТО и Киева

Информация о якобы российском «вторжении» на Украину не имеет под собой оснований. Такое мнение 27 января выразил член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани в эфире France 2.

Он отметил, что слухи о «российском нападении» подогреваются и активно распространяются Соединенными Штатами, странами НАТО и самой Украиной.

«Я искренне считаю, что на самом деле нет никакой угрозы войны [с Россией]. Кто заинтересован в этих угрозах? Таких игроков всего три: прежде всего это США и их президент Джо Байден, которые после дебатов вокруг Афганистана пытаются играть мускулами, во-вторых, это НАТО, которой после провала операции в Афганистане нужно оправдывать свое существование, в-третьих, не будем забывать, это Украина, куда идет постоянное вливание государственных средств», — сказал Мариани.

Парламентарий напомнил, что о российских учениях было объявлено заранее, а НАТО проводит сопоставимые по численности военнослужащих маневры около границ РФ.

В последние недели западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. 15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Он подчеркнул, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине.