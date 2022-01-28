В Театре Ермоловой отменили премьеру спектакля из-за скандала

Участники спектакля «Двенадцатая ночь, или Всё что угодно» в Театре Ермоловой приняли решение прекратить репетиции и отменить премьеру. Соответствующая публикация в пятницу, 28 января, размещена на сайте театра.

«Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством. Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых, разбирательств на тему «кто прав, кто виноват». Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий», — говорится в сообщении.

Коллектив театра выразил надежду, что в дальнейшем будут реализованы новые интересные проекты, однако отметил, что артисты — живые люди и «на их существование на сцене серьезно влияет то, что происходит вокруг».

«И самое главное: художники могут выяснять отношения, журналисты — принимать чью-то сторону, а в результате страдают зрители <...> Мы не просто закрываем спектакль. Для себя мы закрываем эту тему. Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал», — заключили в театре.

26 января режиссер спектакля Олег Долин разместил открытое письмо в Facebook. Он заявил, что худрук театра Олег Меньшиков отстранил его от работы с постановкой с помощью SMS «по непонятным ему до конца причинам».

Отвечая Долину, Меньшиков заметил, что режиссер отказался от предложенных ему компромиссов, и заявил, что не собирается продолжать диалог.

«Для меня ты нерукопожатен», — подчеркнул худрук.

В августе стало известно о массовых увольнениях актеров в Театре имени Ермоловой.

21 августа уволенные артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого артисты заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

На следующий день стало известно, что Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра имени Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. При этом уточнялось, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем. Сам Меньшиков не стал комментировать увольнения.