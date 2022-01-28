Президент Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

С 1 января 2022 года пенсии россиян будут проиндексированы на 8,6%. Закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров 28 января подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уточняла, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

О том, как будут производиться начисления, в беседе с «Известиями» объяснила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова. Она сказала, что если закон примут в январе, то в феврале российские пенсионеры получат не только проиндексированные на 8,6% выплаты, но и образовавшуюся разницу с учетом прошлой индексации на 5,9%. Также Бибикова заявляла, что прибавка к страховой пенсии по старости в среднем составит 1,5 тыс. рублей.

Проработать решение об индексации пенсий Путин поручил 12 января на совещании с членами правительства. Необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции была озвучена главой государства в связи с тем, что принятые ранее решения не смогли бы покрыть расходы пенсионеров в текущем году из-за роста цен.

Соответствующие поправки Госдума приняла 20 января, а 26 числа они получили единогласное одобрение в Совете Федерации.