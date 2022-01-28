Германия высылает российского дипломата по подозрению в шпионаже

Германия высылает из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает Spiegel.

«Персона нон грата» ФРГ объявила сотрудника российского консульства в Мюнхене, пишет издание. У россиянина была дипломатическая аккредитация. Дипломат, по данным издания, работал в российской Службе внешней разведки.

Сотрудник дипмиссии связан с делом россиянина Ильнура Н., против которого Федеральная прокуратура страны 27 января выдвинула обвинения по делу о шпионаже в пользу России.

По данным следствия, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии.

Ранее, 22 ноября Апелляционный суд Берлина постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева. По данным американских правоохранительных органов, Казначеев, используя теневую сеть Darknet и будучи участником российской кибермафии, с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного $1 млн. Диджей был арестован 29 мая 2020 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 25 ноября, что Москва категорически протестует против экстрадиции Казначеева в Соединенные Штаты.

Минюст США 10 января 2022 года отозвал запрос об экстрадиции музыканта.

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников подчеркнул, что фактически удалось доказать непричастность Казначеева к инкриминируемому преступлению.

Новость дополняется