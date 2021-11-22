Суд Берлина постановил выдать США российского диджея Казначеева

Апелляционный суд Берлина в понедельник, 22 ноября, постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, который обвиняется в отмывании денежных средств.

«Настоящим решением объявляется, что экстрадиция является приемлемой с оговоркой, что выдача может быть произведена только при условии, что США без согласия Федеративной Республики Германии не выдвинут против обвиняемого иные обвинения в действиях, которые не составляют предмет запроса об экстрадиции и вышеупомянутого обвинительного заключения, а условия содержания Казначеева под стражей не изменятся», — приводит ТАСС решение суда.

По данным американских правоохранительных органов, Казначеев, используя теневую сеть Darknet и будучи участником российской кибермафии, с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного $1 млн.

Казначеев был арестован в Германии по запросу США 29 мая 2020 года. Соединенные Штаты потребовали его немедленной экстрадиции в связи с обвинениями в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.

После этого на странице диджея в Facebook появилась петиция о том, что Казначеев невиновен, а его личность была украдена и использована для мошеннических действий.