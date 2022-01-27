Прямой эфир
Общество
В России за сутки госпитализировали 12 807 человек с COVID-19
Мир
В ЛНР заявили об украинских военных в зоне отвода сил в Донбассе
Мир
Лавров сообщил об отсутствии в заявлении США ответа по нерасширению НАТО
Общество
В Приамурье началась вакцинация от COVID-19 детей и подростков
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Общество
Землетрясение магнитудой более трех баллов произошло на юге Сахалина
Экономика
Минфин РФ предложил новые правила криптовалютных операций
Общество
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19
Мир
Дело возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре
Мир
Спецслужбы ДНР переведены в режим повышенной готовности

Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против россиянина по делу о шпионаже

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина по делу о шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба ведомства.

По данным следствия, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии.

Шпионское «здрасьте»: чему учит либералов бывший британский агент
Ветеран невидимого фронта об опасностях киберпространства и бытовой ревности

«Самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем», — отмечается в заявлении.

При этом в ведомстве добавили, что представители Службы внешней разведки (СВР) интересовались, в частности, ступенями развития европейской ракеты-носителя Ariane и исследовательскими разработками россиянина.

Ранее, в октябре 2021 года, 56-летний житель Германии получил условный срок по решению берлинского суда, который признал его виновным в шпионаже в пользу внешней разведки РФ. Йенс Ф. был военнослужащим народной армии ГДР и работал в министерстве госбезопасности «Штази».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022