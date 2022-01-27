Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против россиянина по делу о шпионаже
Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина по делу о шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба ведомства.
По данным следствия, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии.
«Самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем», — отмечается в заявлении.
При этом в ведомстве добавили, что представители Службы внешней разведки (СВР) интересовались, в частности, ступенями развития европейской ракеты-носителя Ariane и исследовательскими разработками россиянина.
Ранее, в октябре 2021 года, 56-летний житель Германии получил условный срок по решению берлинского суда, который признал его виновным в шпионаже в пользу внешней разведки РФ. Йенс Ф. был военнослужащим народной армии ГДР и работал в министерстве госбезопасности «Штази».