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Минюст США отказался от экстрадиции из Германии россиянина Казначеева

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Минюст США отозвал свой запрос об экстрадиции из ФРГ российского музыканта Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сообщил 10 января вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который ознакомился с соответствующими документами.

Казначеев был арестован в Германии по запросу американской стороны 29 мая 2020 года. США потребовали его немедленной экстрадиции в связи с обвинениями в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. Согласно данным американских правоохранительных органов, Казначеев якобы, используя теневую сеть Darknet и будучи участником российской кибермафии, с 2010-й по 2020-й отмыл со своими пособниками более $1 млн.

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«Прокурор Германии, занимающийся делом об экстрадиции Дениса Казначеева, информировал сторону защиты о том, что минюст США отказался от экстрадиции россиянина», — отметил Мельников в беседе с ТАСС.

По его словам, фактически удалось доказать непричастность Казначеева к инкриминируемому ему властями США преступлению. При этом Мельников добавил, что все обвинения в адрес музыканта выглядели несуразными.

«Учитывая, что Денис — простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, обвинять его в причастности к многомиллионным хищениям было достаточно странным», — подчеркнул Мельников.

Он также заключил, что подобного результата удалось добиться «благодаря вниманию к этой проблеме российских и зарубежных СМИ, участию неравнодушных граждан, грамотной работе адвокатов, правозащитников и поддержке со стороны МИД России».

Ранее, 22 ноября, суд Берлина постановил выдать Казначеева США. При этом Мельников обратил внимание на тот факт, что решение было принято заочно. По его словам, музыкант не знал о месте и времени проведения заседания.

Спустя три дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва категорически протестует против возможной экстрадиции в Соединенные Штаты Казначеева.

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