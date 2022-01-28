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Актер Охлобыстин заболел COVID-19

Актер Иван Охлобыстин сообщил, что заболел COVID-19
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Российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что заболел COVID-19. Об этом он рассказал в пятницу, 28 января, в видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

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«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — приводит слова Охлобыстина RT.

Актер является сторонник партии «Справедливая Россия — За правду», пишет НСН.

Иван Охлобыстин известен своей ролью доктора Быкова в сериале «Интерны», а также ролями в ряде фильмов, среди которых «Даун Хаус», «ДМБ» и «Царь». В 2020 году актер попал в рейтинг доверия россиян, заняв там шестое место.

Ранее 28 января сайт kp.ru сообщил, что и российская певица Лолита Милявская заболела COVID-19. По ее словам, у нее выявили штамм «Омикрон». Она отметила, что благодаря прививке заболевание проходит в легкой форме, отмечает «Москва 24». Из симптомов у нее имеются кашель и осипший голос.

26 января народный артист СССР Олег Басилашвили сообщил, что сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию и получил отрицательный результат.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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