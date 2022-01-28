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Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 января, подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы распространят на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Ранее ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.

Кроме того, будет расширено применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. При этом речь идет также о случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда (СФ), секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. 18 января Госдума приняла этот закон, а 26 января СФ одобрил его.

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что жесткие меры необходимы в связи с широким распространением рецидивов среди ранее осужденных за педофилию, пишет «Газета.Ru».

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