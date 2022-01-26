Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов

Совет Федерации в среду, 26 января, на пленарном заседании палаты одобрил закон о пожизненном лишении свободы для лиц, судимых за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее, 18 января, данный законопроект приняла в заключительном, третьем, чтении Государственная дума.

Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы распространят на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Ранее ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.

Кроме того, будет расширено применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних. При этом речь идет также о случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года. После чего, 21 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект.

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.