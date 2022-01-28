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Лукашенко намерен добиться мирового признания геноцида белорусов в ВОВ

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Белоруссия будет добиваться признания геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны на международном уровне. Об этом 28 января заявил президент страны Александр Лукашенко.

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Глава государства отметил инициативу генпрокуратуры Белоруссии по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа. Он пояснил, что речь идет о целенаправленной нацистской политике геноцида на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Лукашенко указал, что собранный массив свидетельств очевидцев военных преступлений, результатов экспертиз, раскопок не должен лечь «мертвым грузом» на архивные полки.

«Мы будем добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне», — сообщил он.

Ранее, 9 января, Белоруссия получила отказ от Литвы и Латвии в оказании помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Отмечалось, что свой отказ эти страны мотивировали тем, что это может сказаться на вопросах национальной безопасности.

До этого, 5 января, Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Документ предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под народом Белоруссии понимаются все граждане, жившие на территории республики в те годы.

В ноябре стало известно, что Москва и Минск сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

29 октября сообщалось, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.

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