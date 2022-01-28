Лукашенко намерен добиться мирового признания геноцида белорусов в ВОВ

Белоруссия будет добиваться признания геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны на международном уровне. Об этом 28 января заявил президент страны Александр Лукашенко.

Глава государства отметил инициативу генпрокуратуры Белоруссии по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа. Он пояснил, что речь идет о целенаправленной нацистской политике геноцида на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Лукашенко указал, что собранный массив свидетельств очевидцев военных преступлений, результатов экспертиз, раскопок не должен лечь «мертвым грузом» на архивные полки.

«Мы будем добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне», — сообщил он.

Ранее, 9 января, Белоруссия получила отказ от Литвы и Латвии в оказании помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Отмечалось, что свой отказ эти страны мотивировали тем, что это может сказаться на вопросах национальной безопасности.

До этого, 5 января, Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Документ предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под народом Белоруссии понимаются все граждане, жившие на территории республики в те годы.

В ноябре стало известно, что Москва и Минск сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

29 октября сообщалось, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.