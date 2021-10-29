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СК РФ поможет Белоруссии в расследовании геноцида в годы ВОВ

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Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов в годы Великой Отечественной войны. Об этом 29 октября сообщается на сайте СКР.

В ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами, и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.

В тылу сражений: в 1941 году в СССР действовало около 90 тыс. партизан
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«Следственный комитет России сделает всё возможное для расследования всех фактов геноцида народов Советского Союза и окажет содействие следственным органам Республики Беларусь в этой работе. Вне зависимости от того, живы преступники или нет, мы должны назвать их имена», — сказано в сообщении ведомства.

Из-за общности исторических корней, добавили в ведомстве, Белоруссия и Россия понимают значимость расследования преступлений, которые были совершены в годы ВОВ.

28 октября генпрокурор Белоруссии Андрей Швед на встрече со своим российским коллегой Игорем Красновым заявил, что на сегодня по уголовному делу о геноциде народов СССР допрошено почти 11,5 тыс. свидетелей. Большинство из них — узники концлагерей и лагерей смерти (7,3 тыс.), они сообщили о более 300 ранее неизвестных возможных местах захоронений.

Месяцем ранее Андрей Швед сообщил о готовящейся передаче материалов о геноциде белорусского народа генеральным прокурорам Европейского союза и других стран. Сообщалось также о как минимум 17 государствах, в которых проживают эсэсовцы.

28 сентября сообщалось, что в новой конституции Белоруссии будет закреплена необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

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