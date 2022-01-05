Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Об этом 5 января сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документ предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под народом Белоруссии понимаются все граждане, жившие на территории республики в те годы.

Также устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа. Реализация закона поспособствует недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества.

В ноябре стало известно, что Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

29 октября сообщалось, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.

28 сентября стало известно, что в новой конституции Белоруссии будет закреплена необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.