Минск возмутил отказ Латвии и Литвы помогать в расследовании геноцида

Белоруссия получила отказ от Литвы и Латвии в оказании помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев.

По его словам, эти страны мотивировали отказ тем, что это может сказаться на вопросах национальной безопасности. Толкачев подчеркнул, что решение властей обеих стран демонстрирует нежелание помочь «восстановить историческую справедливость».

При этом руководитель следственной группы рассказал, что Россия активно содействует белорусской следственной группе в расследовании уголовного дела о геноциде. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко следственная группа генеральной прокуратуры посещала Москву, уточнил он.

«Мы работали с государственным архивом Российской Федерации, с архивом министерства обороны, с другими архивами. Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного дела», — сказал Толкачев в интервью телеканалу СТВ.

Кроме того, по делу о геноциде следственная группа опросила около 12,5 тысяч свидетелей, половина из которых — узники концлагерей, лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее, 5 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Документ предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под народом Белоруссии понимаются все граждане, жившие на территории республики в те годы.

В ноябре стало известно, что Москва и Минск сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

29 октября сообщалось, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.