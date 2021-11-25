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Москва и Минск сформируют группу по расследованию геноцида в годы войны

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Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед на встрече с послом Израиля в Минске Алексом Гольдманом-Шайманом.

В тылу сражений: в 1941 году в СССР действовало около 90 тыс. партизан
Основу отрядов составляли окруженцы, партийные работники и жители оккупированных территорий

«Мы подробно информируем президента Республики Беларусь [Александра Лукашенко] о ходе следствия. И при недавней встрече с Генеральным прокурором России [Игорем Красновым] глава государства предложил нам выйти на более высокий уровень. Сейчас с нашими коллегами из правоохранительных органов России формируется международная следственная группа», — отметил генпрокурор.

29 октября сообщалось, что Следственный комитет России поможет коллегам из Белоруссии в расследовании дела о геноциде советских народов в годы Великой Отечественной войны. В российском ведомстве указали на то, что не все нацисты были осуждены международным военным трибуналом в Нюрнберге и другими послевоенными процессами, и многим преступникам удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.

28 октября Швед на встрече с Красновым заявил, что по уголовному делу о геноциде народов СССР допрошено почти 11,5 тыс. свидетелей. Большинство из них — узники концлагерей и лагерей смерти (7,3 тыс.), они сообщили о более 300 ранее неизвестных возможных местах захоронений.

Месяцем ранее Андрей Швед сообщил о готовящейся передаче материалов о геноциде белорусского народа генеральным прокурорам Европейского союза и других стран.

28 сентября стало известно, что в новой конституции Белоруссии будет закреплена необходимость сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

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