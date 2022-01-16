В поисках правды: Белоруссия развернула борьбу на «историческом фронте»

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа». Массовое уничтожение белорусов во время Второй мировой войны признано геноцидом со всеми вытекающими последствиями. Это заставило нервничать Литву и Латвию, обвинивших Минск в «подрыве национальной безопасности». Конфликт с соседями, в который Белоруссия оказалась вовлечена против своей воли, перешел теперь в новое — историческое — измерение. Подробности — в материале «Известий».

Кто убивал белорусов во время войны

Подписанный президентом Лукашенко 5 января закон «О геноциде белорусского народа» — адекватный политический ответ на враждебную пропаганду со стороны Польши, Литвы, Латвии и Украины. В этих государствах действуют различные «институты национальной памяти» или «музеи оккупации», разрабатывающие историческую мифологию, в рамках которой всё, связанное с периодом СССР и Российской империи, подается как самое злое, плохое, мерзкое и отвратительное, что когда-либо пришлось пережить полякам, литовцам, латышам и украинцам. В государствах Прибалтики отрицание факта «советской оккупации» уже карается в уголовном порядке. В рамках этой политики современная Белоруссия, где к наследию СССР относятся уважительно и стараются сохранять, подается как «осколок Советского Союза».

Белоруссия со своей стороны институциализирует законодательно процесс обретения и сохранения исторической правды. «Всё более отчетливо проступают контуры года исторической памяти в Белоруссии. Это будет год войн памяти — зеркальный белорусский ответ на историческую политику Польши, Литвы и, вероятно, Украины», — отмечает калининградский политолог Александр Носович. Новый закон предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под народом Белоруссии в данном случае понимаются все граждане, жившие на территории республики в те годы. Также устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа.

В поисках правды Вахта памяти на мемориальном комплексе «Хатынь» Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Еще в прошлом году белорусская прокуратура взялась за расследование дел об истреблении гражданского населения нацистами и их пособниками во время войны. Основной целью стало выявление и наказание тех палачей, которые могли дожить до нынешнего времени. Не секрет, что для подобного рода грязных дел на территории Белоруссии гитлеровцы охотно использовали полицейские отряды, состоявшие из коллаборационистов, завербованных в Литве и Латвии. После того как они приняли участие в массовых убийствах евреев Прибалтики, их направили в соседние регионы.

В период с 1942 по 1944 год в Литве из числа местного населения было сформировано 25 полицейских батальонов (номера с 1-го по 15-й и с 250-го по 259-й) численностью более 8 тыс. штыков. Литовские полицейские должны были охранять склады и коммуникации и бороться с партизанами. В Ленинградской области действовали 5-й и 13-й батальоны, в Белоруссии — 3-й, 12-й, 15-й, 254-й и 255-й батальоны, на Украине — 4-й, 7-й, 8-й, 11-й, в Польше — 2-й батальон. В свою очередь, в Латвии до конца 1943 года был создан 41 латышский батальон (номера с 16-го по 28-й, с 266-го по 282-й, с 311-го по 313-й и с 316-го по 322-й). Всего к 1 сентября 1943 года в подобных формированиях служило 36 тыс. литовцев. Не отставали от них и латыши.

В Белоруссии полицейские соединения из Прибалтики проявили особое рвение при уничтожении еврейского населения Минска и в ходе операции «Зимнее волшебство» — когда геноциду подверглось население Верхнедвинского, Освейского, Полоцкого и Россонского районов. После войны отдельных палачей удалось найти. Они понесли заслуженную кару, но очень многим удалось уйти за границу с немецкими войсками, а затем скрыться в «свободном мире».

Фото: wikipedia.org Мирные жители Витебской области, выгнанные из своих домов карателями, 1943 год

Вопрос «национальной безопасности»

После 1991 года в государствах Прибалтики тех, кто сражался на стороне немцев против СССР, скопом провозгласили героями борьбы за независимость. К попыткам же установить причастность своих «национальных героев» к преступлениям гитлеровцев в Литве и Латвии относятся очень нервозно. Такие «правдоискатели» рискуют заработать себе серьезные неприятности, о чем свидетельствует пример литовской писательницы Руты Ванагайте, которая у себя на родине подверглась травле за изучение причастности своих земляков к холокосту. Белорусский закон «О геноциде» в Вильнюсе и Риге тем более вызвал почти истерическую реакцию.

9 января сотрудник белорусской Генпрокуратуры Валерий Толкачёв сообщил, что Литва и Латвия официально отказались оказывать Минску правовую помощь в расследовании уголовного дела о геноциде . «Нами подготовлены и направлены соответствующие международные поручения по оказанию правовой помощи в 17 государств. Мы понимаем, что кто-то даст нам ответы, поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то нет. В качестве примера, к сожалению, приведу наших соседей: это Литовская Республика, Латвийская Республика, которые отказали нам в правовой помощи», — пояснил Толкачёв. По его словам, обе страны мотивировали отказ тем, что это может сказаться «на вопросах национальной безопасности». Толкачёв также сообщил, что всего по делу о геноциде уже проведено 12 раскопок, поисковых работ и опрошено около 12,5 тыс. свидетелей. Половина из них — это узники концлагерей, лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с «Известиями» отметила, что закон «О геноциде белорусского народа» свидетельствует о многом. «В частности, о том, что итоги Великой Отечественной войны имеют фундаментальное значение для белорусского народа — так же, как и для русского. И эта позиция зафиксирована сейчас на самом высоком уровне: чтобы бороться со всё более частыми актами очернения и искажения подвига советского народа в мировой войне. Эта позиция свидетельствует об общей исторической памяти народов СССР; кроме того, она позволит государству в Белоруссии проводить разнообразные мероприятия по увековечению памяти героев и применять конкретные санкции против тех, кто отрицает жертвенный вклад белорусского народа в разгром нацизма в ходе войны», — отмечает Ерёмина.

В поисках правды Участница «Бессмертного полка» в Минске Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

По словам Натальи Ерёминой, новый закон, принятый в Белоруссии, может оказаться неприятен не только для Вильнюса и Риги, но и для Варшавы. « Конфликты двух государств на этой почве множатся. Вспомним хотя бы случай, когда польский консул посетил школьное мероприятие в Бресте, посвященное так называемым проклятым солдатам. Это польские антисоветские подпольщики (бойцы Армии Крайовой), которые среди прочего несут прямую ответственность за убийства белорусов в ходе и после войны — сейчас они считаются в Польше героями », — напоминает итог Наталья Ерёмина.

Александр Носович обращает внимание, что в Минске недавно появился бульвар 17 сентября. Он назван в честь даты входа в 1939 году Красной армии в так называемые Восточные Кресы — что привело к воссоединению с СССР западных частей Украины и Белоруссии. «Переход к новой исторической политике — конфликтной по отношению к западным и южным соседям — один из основных итогов 2021 года для Белоруссии. Стратегически такая историческая политика важна не меньше, чем российская военная база в Белоруссии, и больше, чем западные санкции и 28 утвержденных союзных программ. Белоруссия в этом плане последовательно идет по пути нынешней России и перестает быть советской страной. Это ведь было продолжение советской традиции, когда администрация Лукашенко предпочитала не вспоминать, кто именно сжег Хатынь, чтобы не обидеть братский украинский народ» , — считает политолог.

Против «литвинизации»

Стоит, однако, отметить, что Александр Лукашенко предложил провести более основательную оценку истории белорусского народа, не ограничившись лишь эпохой Великой Отечественной войны. Выступая на совещании по вопросам реализации исторической политики, Лукашенко подчеркнул, что литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие их исторических форм государственности — Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В связи с этим президент Белоруссии предложил «дать этим периодам адекватную оценку». Оценку резко отрицательную.

В поисках правды Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время митинга-реквиема, посвященного 78-летию уничтожения Хатыни Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Стоит вспомнить, что в эпоху «многовекторности», до августа 2020 года, когда Минск сохранял относительно неплохие отношения с западным блоком, в стране проводилась кампания «мягкой литвинизации». Во многом это было инициативой местной либеральной интеллигенции, но власти, во всяком случае, ей не препятствовали. По республике ползучим образом распространялась идеология «вышиваночничества» — не без усилий зарубежных организаций, в первую очередь польских и литовских. В местный сектор интернета обильно вбрасывали тексты с названиями наподобие «Чем белорусы отличаются от русских?». В книжных магазинах нетрудно было отыскать откровенно русофобскую литературу; действовали и СМИ, проводившие ту же линию.

Однако теперь президент Лукашенко заявляет: «Когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев всё еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство». Более того, по мнению Лукашенко, современные литовцы фактически «приватизировали» историю Великого княжества Литовского. «Но что там было литовского? Язык наш, на нем же написана и конституция ВКЛ — Статут. Главенствующая вера — православие. Территория — в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% наш, славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности», — рассуждает глава государства.