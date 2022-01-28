В ЕС пригрозили России санкциями против СП-2 в случае «вторжения» на Украину

В случае «российского вторжения» на Украину Евросоюз (ЕС) в том числе может ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом 28 января заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Это также подразумевает, например, блокировку газопровода «Северный поток – 2», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего радиостанции RTL.

Министр подчеркнул, что таким образом России будет показано, что военный конфликт в соседней стране несет для нее серьезные риски.

27 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что СП-2 будет остановлен, если Россия предпримет попытки напасть на Украину.

Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Также в тот день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин готов включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Комментируя это решение, член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что правительство Германии играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны.

26 января официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода СП-2 в эксплуатацию. Он указал, что тот факт, что трубопровод еще не запущен, дает Соединенным Штатам рычаги давления на Россию.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.