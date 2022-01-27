Совбез Турции призвал снизить напряженность между Россией и Украиной

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 27 января, рассмотрел ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Было обращено внимание на то, что эскалация напряженности между Россией и Украиной не принесет кому-либо пользу. Призываем стороны снизить напряженность, руководствуясь здравым смыслом», — приводит телеканал слова из заявления, принятого по итогам заседания СНБ.

Кроме того, в Совбезе подчеркнули важность совершенствования созданных механизмов и усилий по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе, при конструктивных и искренних усилиях сторон, особенно Турции и Армении.

Ранее в этот день в канцелярии турецкого лидера подтвердили визит Эрдогана на Украину 3 февраля. Поездка приурочена к 30-ей годовщине установления дипломатических отношений между Анкарой и Киевом.

19 января сообщалось, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

На следующий день Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского на своей территории. Турецкий лидер отметил, что огорчен сформировавшейся «атмосферой войны» между Москвой и Киевом. Он добавил, что встречу Путина и Зеленского можно организовать «с глазу на глаз, лицом к лицу». При этом турецкий лидер не уточнил, когда может состояться визит российского лидера в республику.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.