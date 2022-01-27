Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину 3 февраля. Информацию об этом подтвердили 27 января в канцелярии турецкого лидера.

«Визит президента Турции на Украину ожидается 3 февраля», — сообщили ТАСС в пресс-службе Эрдогана.

3 февраля отмечается 30-ая годовщина установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.

19 января сообщалось, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину, писала «Газета.Ru».

В частности, замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.