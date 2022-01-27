Байден и Шольц встретятся в Вашингтоне 7 февраля

Президент США Джо Байден встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить вопросы, связанные с разрешением кризиса на Украине. Встреча состоится 7 февраля в Вашингтоне, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Лидеры обсудят совместную приверженность как продолжающейся дипломатии, так и общим усилиям, направленным на то, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины», — говорится в пресс-релизе.

В повестке также вопросы международной безопасности, изменения климата, борьбы с пандемией COVID-19.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы.

Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».