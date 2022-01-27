Эксперт назвал жесткими предложенные Минфином правила криптовалютных операций

Регулирование оборота криптовалют в России вместо его запрета выглядит намного более привлекательным, заявил в четверг, 27 января, «Известиям» преподаватель Moscow Digital School, советник Lidings Дмитрий Кириллов.

Так он прокомментировал обнародованные ранее в этот же день разработанные Минфином новые правила криптовалютных операций. Как отметили в министерстве, полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, нельзя, а их регулирование приведет к увеличению доходов бюджета за счет налогов и страховых взносов.

По словам эксперта, инициативы Минфина представляются достаточно жесткими, в том числе идентификация пользователей, регулируемые ЦБ криптообменники и запрет на работу зарубежных криптобирж, не имеющих присутствия в России, а также тесты, подтверждающие статус квалифицированных инвесторов, с соответствующими ограничениями на инвестиции в криптоактивы для неквалифицированных.

«Учитывая, что большая часть инициатив Минфина завязана на Банк России как регулятора и поднадзорную ему банковскую инфраструктуру, для реализации этих инициатив потребуется высокий уровень диалога между этими ведомствами», — заявил он.

Кириллов допустил, что в скором времени может появиться законопроект на основе инициатив Минфина.

Накануне президент России Владимир Путин призвал Банк России и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах.

Днем ранее директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков заявил, что запрещать криптовалюту не стоит. Он отметил, что регулирование рынка криптовалют позволит защитить права граждан.

Центробанк 20 января представил доклад, в котором заявил, что от криптовалюты идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества.

В связи с этим Банк России предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

Один из основателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, в свою очередь, заявил, что запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, может привести к оттоку IT-специалистов и нанести урон ряду отраслей высокотехнологичной экономики. Он отметил, что Россия лидирует по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. По его словам, ему понятны опасения ЦБ, однако лучше ограничиться мягким регулированием вместо полного запрета.