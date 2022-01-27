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Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
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Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре

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Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после расстрела солдатом пяти человек в Днепре. Об этом сообщает в четверг, 27 января, «РБК-Украина».

«С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего нацгвардией», — подчеркнул Балан.

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Ранее в этот день в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода.

В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены.

Рябчук ранил в том числе девушку-оператора, в обязанности которой входили регулярные сообщения в военную часть об обстановке на объекте. Нападавший «пальнул по ней», после чего забрал из сейфа все рожки для автомата. Состояние девушки остается критическим.

Двоим из 22 человек, находившихся на заводе, удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков.

Позднее Рябчука задержали. Государственное бюро расследований (ГБР) страны возбудило уголовное дело по пп. 1 и 4 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре.

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