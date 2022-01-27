Гвардии озверевший: украинский солдат расстрелял людей на «Южмаше»

В ночь на 27 января солдат Национальной гвардии Украины Артем Рябчук открыл стрельбу по сослуживцам, охранявшим завод «Южмаш» в Днепре. Сообщается о пяти погибших, столько же человек пострадали. Нападавший скрылся с оружием. Через несколько часов мужчина был задержан в пригороде. Все подробности — в материале «Известий».

Что случилось на заводе «Южмаш»

Сегодня ночью, 27 января, в 03:40, на расположенном в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) заводе «Южмаш» была открыта стрельба.

На территории предприятия, которое в советские времена производило ракетно-космическую технику, а ныне простаивает, базируется воинская часть ВСУ № 3021.

В караульной находилось несколько военнослужащих Национальной гвардии Украины, несших охрану объекта.

По данным украинской полиции, в помещение зашел 20-летний солдат. Он был вооружен автоматом АК-47 и открыл огонь боевыми патронами. Двое нацгвардейцев сумели выбежать на улицу, вызвать силовиков и скорую помощь. Военнослужащий в это время продолжал расстреливать людей.

В распоряжении журналистов оказалась видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлена трагедия. В комнате с оружием находятся два человека. В коридоре, у выхода, стоял еще один военный с автоматом. Солдат стреляет в них и убегает. Потом он от кого-то отстреливается. Возвращается и добивает выстрелом лежащего на пороге. Хватает из шкафа несколько предметов. В руках у него рюкзак и автомат. Затем солдат беспрепятственно покидает помещение и часть.

На момент подготовки материала известно о пяти погибших — четырех военных и одной женщине. Еще пятеро ранены, они госпитализированы в больницы города, двое в тяжелом состоянии.

Что известно о личности стрелявшего

Утром МВД Украины распространило информацию о стрелке. Им оказался Артем Рябчук, 2001 года рождения.

Рябчук был призван на срочную службу в ряды Нацгвардии осенью 2021 года. В его обязанности входила охрана территории завода «Южмаш».

Рябчук — уроженец города Измаила Одесской области. Воспитывался без отца. По данным МВД, никаких отклонений у него не наблюдалось.

Украинские СМИ сообщили, что мужчина окончил Измаильский аграрно-технический колледж. Работал кладовщиком в частной фирме.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что следствие будет выяснять, что послужило мотивом преступления. В первую очередь, по его словам, изучат вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. Также будет выяснено, как он прошел медкомиссию, по итогам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию.

Артем Рябчук был объявлен в розыск. Полиция распространила фотографию и приметы: рост 1,94 м, телосложение среднее, высокий лоб, глаза карие, короткая стрижка.

Как проходили поиски стрелка

На место преступления прибыли полиция и военные. Несмотря на глубокую ночь, возле завода собралось немало людей.

Территорию «Южмаша» оцепили, на месте работали эксперты. Был введен план «Сирена», который предусматривает оперативный поиск и задержание особо опасных преступников.

Работники, пришедшие на утреннюю смену, не смогли попасть на завод. Их просили оставаться возле проходной.

Задержание Артема Рябчука

Задержан Артем Рябчук был уже с наступлением утра в Подгороднем, пригороде Днепра. Населенный пункт находится примерно в 20 км от «Южмаша».

У солдата при себе были автомат и два магазина патронов к нему. Во время задержания он бросил оружие на землю лишь после предупредительных выстрелов.

Совершение подобных преступлений на Украине может квалифицироваться как умышленное убийство и наказываться тюремным заключением до 15 лет.

Данные о погибших и пострадавших

Полиция распространила информацию о погибших и пострадавших. На месте скончались четверо военнослужащих и одна женщина, работница «Южмаша»:

Черник Леонид Леонидович, 2002 года рождения, старший солдат, уроженец Херсонской области;

Левковский Артем Владимирович, 2000 года рождения, старший солдат, уроженец Олешкива Херсонской области;

Драган Александр Александрович, 1997 года рождения, уроженец Днепра;

Буганов Александр Александрович, 1987 года рождения, старший лейтенант, начальник караула;

женщина по имени Вера, 1986 года рождения.

Минимум трое из пятерых получили ранения в голову. Врачи не смогли их спасти.

Двое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии. Военнослужащий доставлен в городскую больницу с травмами бедра и плеча. Серьезные ранения — у 22-летней девушки-военной, она получила три пули: в колено, плечо и живот.

Жизнь других раненых, доставленных в местную больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.