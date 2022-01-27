Зеленский призвал правоохранителей выяснить все обстоятельства стрельбы в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 января, заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре.

«Убийца уже задержан. Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, — все должно быть проанализировано максимально детально», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинский лидер заявил, что обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время.

Он выразил соболезнования близким погибших при расстреле в Днепре и отметил, что необходимая им помощь «должна быть предоставлена безотлагательно».

Ранее в этот день в Днепре солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены. На тот момент там находились порядка 22 человек. Двум удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода.

По последним данным, стрелявшего задержали.

Государственное бюро расследований (ГБР) страны возбудило уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.