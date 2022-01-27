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Опубликовано фото расстрелявшего сослуживцев на Украине солдата-срочника

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Опубликовано фото расстрелявшего сослуживцев в Днепре солдата срочной службы.

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Как уточнили в пресс-службе нацполиции Украины, в результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены. Среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская.

Отмечается, что стрелял 21-летний Артемий Рябчук. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.

В нацгвардии заявили, что территория завода, где стрелял солдат, оцеплена, в воинской части начато служебное расследование.

«Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия», — говорится в сообщении ведомства.

На место преступления выехало руководство главного управления национальной полиции Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и все профильные службы.

В Днепропетровской и соседних областях проводится спецоперация, к поискам подозреваемого привлечены все службы полиции.

Ранее в этот день в Днепре солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. На тот момент там находились порядка 22 человек. Двум удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода.

Введен план «Сирена». Стрелявшего еще не нашли, вероятно, он перелез через забор. По информации местного издания «Информатор», последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа, он был одет в камуфляжную форму и может прятать под ней автомат.

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