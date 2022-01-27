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Стало известно состояние пострадавших после стрельбы в Днепре

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Состояние 22-летней девушки, которую ранил украинский солдат Артем Рябчук, остается критическим, два других пострадавших находятся в тяжелом и среднем состоянии. Об этом в четверг, 27 января, сообщил генеральный директор больницы имени Мечникова Днепропетровской области Сергей Рыженко.

«Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот, в область пупка, вторую пулю в плечо и третью в колено», — описал медик состояние пострадавшей девушки.

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Если девушка останется жива, это будет «еще один подвиг», сказал Рыженко.

Один из военнослужащих, в которого выстрелил Рябчук, получил ранение в область бедренной артерии.

«Еще бы несколько миллиметров, и нам бы не удалось его спасти, потому что как бы не тяжелое ранение, но если пуля пробивает бедренную артерию, то выходит за считаные минуты. У него состояние тяжелое, ближе к среднему», — рассказал врач, добавив, что пациент находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

Состояние третьего пострадавшего не столь тяжелое: пуля задела седалищный нерв. В данный момент солдат выздоравливает.

Ранее в этот день в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода.

В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены.

Рябчук ранил в том числе девушку-оператора, в обязанности которой входили регулярные сообщения в военную часть об обстановке на объекте. Нападавший «пальнул по ней», после чего забрал из сейфа все рожки для автомата.

Двум из 22 человек, находившихся на заводе, удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков.

Позднее Рябчука задержали. Государственное бюро расследований (ГБР) страны возбудило уголовное дело по пп. 1 и 4 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре.

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