Застреливший сослуживцев в Днепре солдат рассказал о случившемся

21-летний военнослужащий Артем Рябчук, застреливший пятерых сослуживцев в украинском Днепре, 27 января рассказал о случившемся.

«Я сижу в тревожной группе. Тревожная группа у нас имеет автомат, автоматы хранятся в маленьком ящичке, который запирается, а у нас, как всегда, не запирается. Я беру автомат, там два магазина по десять патронов. Я заряжаю первый магазин, и стреляю по тем двум», — сообщил он.

Рябчук рассказал, что каждые полчаса женщина-оператор связывается с военной частью и докладывает об обстановке.

«Чтобы она не доложила, пальнул по ней. После чего в открытый сейф захожу — забираю все рожки, которые смог закинуть в ранец», — сказал он.

После этого солдат решил бежать с территории завода. Одна из сотрудниц на пропускном пункте попыталась его остановить, но Рябчук выстрелил ей в голову.

«Открыл одну из дверей и начал палить по дверному звонку, надеясь, что он вылетит, и можно будет пройти. У меня ничего не получилось. Я побродил по заводу, нашел место, через которое смогу перепрыгнуть — перерезал проволоку, перепрыгнул через ограду», — заявил задержанный.

Затем, по словам Рябчука, он вышел на трассу и поймал автомобиль. За рулем была женщина, которая довезла его до жилого района, где он хотел найти убежище.

«Там заброшка есть маленькая. Я взял некоторые магазины и их снарядил по 30 патронов», — рассказал он.

Инцидент произошел ранее в этот день на территории Южного машиностроительного завода. Солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены. На тот момент там находились порядка 22 человек. Двум удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков.

Позже злоумышленник сам связался с правоохранителями и сдался им.

Государственное бюро расследований страны возбудило уголовное дело по п. 1 и 4 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре. По его словам, выводы должны быть сделаны в ближайшее время.