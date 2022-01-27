Футболист Павел Мамаев вновь женился

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Павел Мамаев женился на Instagram-блогере Надежде Санько. Пара пригласила своих друзей на церемонию бракосочетания, фото и видео с праздника они делились в Instagram.

На новость о свадьбе спортсмена положительно отреагировали поклонники пары, пожелав им семейного счастья в комментариях под публикациями.

«В наших отношениях есть всё. Страсть, любовь, глубина, притирки, общие цели, близость, доверие, забота, дурость, смех. Есть всё, что только может быть в живых и крепких отношениях», — рассказала об отношениях с Мамаевым его избранница в соцсети.

Мамаев развелся с бывшей супругой Аланой в апреле 2021 года, отмечает «Газета.Ru». Хотя Алана подчеркивала, что расторжение брака пройдет по обоюдному согласию и без скандалов, в Сети не раз писали о напряженных отношениях спортсмена с бывшей женой.

Так, 6 сентября девушка заявила, что Мамаев периодически бил по голове ее сына от первого брака.

В декабре футболист подарил новой избраннице кольцо стоимостью порядка 10 млн рублей. Оказалось, что таким образом Мамаев сделал Санько предложение.