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Супруга футболиста Мамаева подала на развод

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Супруга полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева Алана подала на развод. Девушка подчеркнула, что расторжение брака пройдет по обоюдному согласию и без скандалов.

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«Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию», — написала она на своей страничке в Instagram вечером в среду, 10 марта.

3 марта стало известно, что Мамаеву госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Как сообщал РЕН ТВ, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери ее жилища перед госпитализацией. По данным телеканала, Мамаева пыталась покончить с собой.

Накануне произошедшего жена футболиста пожаловалась подписчикам в соцсетях на измену мужа. Она рассказала, что новую возлюбленную он нашел в Испании. В ее Instagram появились фотографии предполагаемой возлюбленной Мамаева и сообщения с цитатами о том, что людям не нужно давать второй шанс.

В 2018-м Мамаев вместе с нападающим «Краснодара» Александром Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Спортсменов взяли под стражу, а потом поместили в СИЗО.

В декабре того же года Мамаева уже сообщала об измене супруга. Тогда она опубликовала в соцсетях пост с фотографией аккаунта его любовницы, написав, что именно из-за нее возник конфликт, который привел к аресту спортсмена.

В мае 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019-го. Протасовицкий — в ноябре.

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У них есть дочь. Также супруги воспитывают сына Аланы от первого брака.

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