В Москве госпитализировали супругу футболиста Мамаева

Супругу футболиста Павла Мамаева Алану госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 3 марта.

Отмечается, что сотрудникам МЧС пришлось вскрывать двери ее жилища перед госпитализацией.

По данным телеканала, Мамаева пыталась покончить с собой.

Накануне жена футболиста пожаловалась подписчикам в соцсетях на измену мужа. Она рассказала, что новую возлюбленную он нашел в Испании.

В ее Instagram появились фотографии предполагаемой возлюбленной Мамаева и сообщения с цитатами о том, что людям не нужно давать второй шанс.

В декабре 2018 года Мамаева уже сообщала об измене супруга. Тогда она опубликовала в соцсетях пост с фотографией аккаунта его любовницы, написав, что именно из-за нее возник конфликт, который привел к аресту спортсмена.

В 2018-м Мамаев вместе с нападающим «Краснодара» Александром Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Спортсменов взяли под стражу, а потом поместили в СИЗО. В мае следующего года суд за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019-го. Протасовицкий — в ноябре.

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У них есть дочь. Также супруги воспитывают сына Аланы от первого брака.