МИД заявил о готовности эвакуировать граждан России из Украины

Российская сторона всегда готова к эвакуации граждан страны из Украины в случае эскалации. Об этом 27 января сообщил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации — Ред.). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений», — заявил он в ходе брифинга.

В последние дни некоторые страны Запада инициировали эвакуацию своих дипломатов из Украины из-за якобы обострения ситуации на юго-востоке страны. Так, 23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины.

Спустя день стало известно, что Германия уведомила Украину о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников своего посольства в Киеве.

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