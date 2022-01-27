Кулеба рассказал о передаче Киеву ответа США по гарантиям безопасности до отправки в Москву

Украинские власти ознакомились с письменным ответом США на предложения России по гарантиям безопасности до того, как Вашингтон передал их Москве. Об этом сообщил в четверг, 27 января, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Мы видели письменный ответ США до передачи его России. С украинской стороны возражений нет», — отметил министр.

Кулеба подчеркнул важность «тесного контакта» между Киевом и Вашингтоном по вопросу ведения переговоров с Россией.

«Никаких решений по Украине без Украины. Золотое правило», — уточнил Кулеба.

Накануне посол США Джон Салливан передал Москве ответы на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 27 января, что ответ Белого дома подчеркивает серьезность и ответственность, с которой рассматривается Вашингтоном текущая ситуация.

Реакция Вашингтона обеспечивает прочную основу для укрепления евробезопасности и стабильности в Европе, сказал Боррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности, отмечает «Газета.Ru». Он отметил, что на изучение документов потребуется время и попросил «не спешить с заключениями».

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.