Боррель отметил серьезность ответа США Москве по гарантиям безопасности

Письменный ответ США на предложения России по гарантиям безопасности подчеркивает серьезность и ответственность, с которой рассматривается Вашингтоном текущая ситуация. Об этом 27 января на своей странице в Twitter заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, реакция Вашингтона обеспечивает прочную основу для укрепления евробезопасности и стабильности в Европе.

«Путь для переговоров открыт с нашей стороны», — подчеркнул Боррель.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, отметив, что в Москве не торопятся с заключениями.

Перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть, добавил представитель Кремля.

Накануне посол США Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

18 января Жозеп Боррель отметил, что пересмотр структуры европейской безопасности может стать выгоден всем сторонам, однако существует необходимость обновления повестки и увеличения участников переговоров. С 1970-х годов «многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы — к примеру, СССР более не существует», объяснил он.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.