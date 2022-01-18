Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Производители сладостей сообщили о подорожании продукции
Мир
Боррель заявил о выгоде пересмотра структуры евробезопасности
Мир
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за расистские высказывания
Наука
Ученые рассказали о вероятности импотенции из-за фиброза легких при коронавирусе
Туризм
В России стартовал новый этап программы туристического кешбэка
Происшествия
В Мурманской области спасатели ищут мужчину и его сына
Мир
Суд огласит решение по делу о госизмене Порошенко 19 января
Мир
Украина выразила надежду на прогресс в вопросе принятия в НАТО
Мир
Советник главы офиса президента Украины Арестович покинул свой пост
Спорт
Левандовски и Месси вошли в символическую сборную 2021 года по версии FIFA

Боррель заявил о выгоде пересмотра структуры евробезопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пересмотр структуры европейской безопасности может стать выгоден всем сторонам, однако существует необходимость обновления повестки и увеличения участников переговоров. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 17 января, председатель Европарламента Жозеп Боррель.

Власть Совета: пойдут ли РФ и НАТО на уступки
И чего ждать от следующего раунда переговоров по безопасности на полях ОБСЕ

«Пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем. Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что с 1970-х годов «многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы — к примеру, СССР более не существует».

По словам Борреля, к заседанию Совета министров иностранных дел Евросоюза (ЕС), которое состоится 24 января, ЕС подготовит свои предложения.

Ранее в понедельник посол Франции в РФ Пьер Леви в качестве представителя страны — председателя в руководящих органах Евросоюза (ЕС) заявил о готовности Европы обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уровень активности альянса сейчас превосходит по своей мощности деятельность организации в момент окончания холодной войны. Он уточнил, что такая концентрация войск в Европе стала реакцией блока на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, в НАТО имеют представление, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь в случае отказа альянса от российских требований по гарантиям безопасности.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022