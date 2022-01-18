Боррель заявил о выгоде пересмотра структуры евробезопасности

Пересмотр структуры европейской безопасности может стать выгоден всем сторонам, однако существует необходимость обновления повестки и увеличения участников переговоров. Соответствующее заявление сделал в понедельник, 17 января, председатель Европарламента Жозеп Боррель.

«Пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем. Если речь идет об этом, если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня и увеличивать число участников процесса пересмотра архитектуры безопасности», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что с 1970-х годов «многое изменилось, в том числе то, что касается архитектуры безопасности Европы — к примеру, СССР более не существует».

По словам Борреля, к заседанию Совета министров иностранных дел Евросоюза (ЕС), которое состоится 24 января, ЕС подготовит свои предложения.

Ранее в понедельник посол Франции в РФ Пьер Леви в качестве представителя страны — председателя в руководящих органах Евросоюза (ЕС) заявил о готовности Европы обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уровень активности альянса сейчас превосходит по своей мощности деятельность организации в момент окончания холодной войны. Он уточнил, что такая концентрация войск в Европе стала реакцией блока на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, в НАТО имеют представление, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь в случае отказа альянса от российских требований по гарантиям безопасности.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.