Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Мировые продажи автомобилей увеличились на 4,6% за год
Мир
Порошенко назвал борьбой с оппозицией попытку не пустить его на Украину
Общество
Губернатор Кемеровской области вновь заболел COVID-19
Мир
В Алма-Ате граждан призвали добровольно сдать незаконное оружие
Мир
Умерла актриса сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Общество
В России за сутки выявили 30 726 случаев COVID-19
Недвижимость
Средний срок окупаемости сдаваемой в аренду квартиры вырос до 16,5 года
Авто
В России начались продажи новой версии Porsche Cayenne
Мир
У Порошенко забрали паспорт по прилете в Киев
Происшествия
В Москве инкассаторская машина сбила ребенка

Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности

Посол Франции Леви: Евросоюз заинтересован в диалоге с Россией по вопросам европейской безопасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа готова обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности. Об этом в понедельник, 17 января, заявил журналистам посол Франции в РФ Пьер Леви в качестве представителя страны — председателя в руководящих органах Евросоюза (ЕС).

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«Евросоюз и Россия должны продолжить диалог, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Безопасность Европы должна обсуждаться с европейцами», — сказал Леви.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готова «выслушать обеспокоенности» России.

При этом 13 января председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что предложения России по нерасширению НАТО и выводу сил из приграничных с РФ стран неприемлемы. По словам Борреля, дискуссии на эту тему продолжаются, однако с обеих сторон есть четко сложившаяся позиция.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

Рябков подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. По словам дипломата, российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

Недавно состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022