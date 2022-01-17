Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности

Европа готова обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности. Об этом в понедельник, 17 января, заявил журналистам посол Франции в РФ Пьер Леви в качестве представителя страны — председателя в руководящих органах Евросоюза (ЕС).

«Евросоюз и Россия должны продолжить диалог, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Безопасность Европы должна обсуждаться с европейцами», — сказал Леви.

Днем ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готова «выслушать обеспокоенности» России.

При этом 13 января председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что предложения России по нерасширению НАТО и выводу сил из приграничных с РФ стран неприемлемы. По словам Борреля, дискуссии на эту тему продолжаются, однако с обеих сторон есть четко сложившаяся позиция.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу.

Рябков подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. По словам дипломата, российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

Недавно состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.