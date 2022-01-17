Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Европе

Уровень активности Североатлантического альянса сейчас превосходит по своей мощности деятельность организации в момент окончания холодной войны. Об этом в понедельник, 17 января, заявил в интервью The Wall Street Journal генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Если его (президента России Владимира Путина. — Ред.) целью было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного. Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», — рассказал Столтенберг.

Такая концентрация войск в Европе стала реакцией блока на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, уточнил генсек альянса.

Ранее в этот день канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм объявил, что страна готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие заявления выступают доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности.

Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, рассказал «Известиям», что призыв Эстонии разместить больше сил НАТО на территории своей страны обусловлен политикой.

По его словам, размещение в республике 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования альянса никак не изменит баланс сил в балтийском регионе. Он отметил, что в случае возможного конфликта это будет «группировка обреченных».

Накануне Столтенберг отметил, что альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что в НАТО намерены затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.