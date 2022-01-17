Военный эксперт объяснил призыв Эстонии разместить в стране больше сил НАТО

Призыв Эстонии разместить на территории своей страны больше сил НАТО обусловлен политикой. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, размещение в Эстонии 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования Североатлантического альянса никак не изменит баланс сил в балтийском регионе. Он отметил, что в случае возможного конфликта это будет «группировка обреченных».

Как подчеркнул военный эксперт, заявления эстонского минобороны обусловлены политикой, а не военной целесообразностью.

«Это пиар, попытка Эстонии показать, насколько она, что называется, святее папы римского», — заключил Шурыгин.

Ранее в этот день канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм объявил, что страна готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие заявления выступают доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готова «выслушать обеспокоенности» России.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.