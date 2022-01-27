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В ГД оценили увеличение маткапитала с 1 февраля

Депутат Бессараб: маткапитал будет ежегодно индексироваться по реальной инфляции
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в четверг, 27 января, прокомментировала «Известиям» увеличение с 1 февраля в России на 8,4% ряда социальных выплат, в том числе материнского капитала.

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По ее словам, такие меры, безусловно, имеют самую высокую важность, так как влияют на социальную обеспеченность граждан и представляют собой поэтапные шаги по недопущению снижения реальных доходов населения и борьбе с бедностью.

Парламентарий подчеркнула, что индексация маткапитала на реальное значение инфляции, а не на прогнозное — «не однократная акция» и будет проводиться ежегодно вплоть до окончания действия этой меры поддержки.

«Теперь ежегодно будет материнский капитал на весь период его действия, а мы знаем его продлили до 2026 года, он будет индексироваться на реальный процент инфляции. То есть семьи с детьми в этом случае не потеряют возможности, которые предоставляются материнский капитал», — подчеркнула она.

О том, что в стране с 1 февраля будет проиндексирован ряд социальных выплат, в том числе ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве, и ветеранам, ранее в этот день напомнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства о повышении социальных пособий.

Так, глава кабмина подчеркнул, что размер материнского капитала и на первого ребенка увеличится с почти 484 тыс. рублей до 524 тыс., а на второго и последующих детей — до более 693 тыс. рублей, пишет «Газета.Ру».

Накануне Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Решение принято единогласно, за проголосовали 144 сенатора. 20 января Государственная дума единогласно одобрила соответствующую поправку об индексации пенсий в III, окончательном, чтении.

Соответствующее поручение сделал президент РФ Владимир Путин 12 января. Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.

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