По цифре закона: перед покупкой криптовалюты на 600 тыс. россиян ждет тест

Для совершения операций с криптовалютами на общую сумму свыше 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тестирование по аналогии с проверкой неквалифицированных инвесторов. Такое требование содержится в законопроекте о регулировании цифровых активов, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию , сообщил «Известиям» один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Документом также планируется урегулировать вопросы майнинга — необходимо приравнять тарифы на электроэнергию для «криптодобытчиков» и для юридических лиц .

«Жесткое регулирование»

Требования по обязательному тестированию для приобретения криптовалюты пропишут законодательно . Пройти тест будет необходимо, если гражданин захочет совершать операции на сумму свыше 600 тыс. рублей в год. Такое положение содержится в разработанном законопроекте, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, рассказал «Известиям» Андрей Луговой, который также выступает заместителем рабочей группы Госдумы по регулированию цифровых активов.

Тестирование будет обязательным только для совершения транзакций с цифровой валютой, но не с другими криптоактивами, например токенами , пояснил депутат. Вместе с тем он не стал уточнять, как именно будет выглядеть такое тестирование и кто непосредственно станет его проводить , пояснив, что такие детали в законопроекте не прописаны.

Андрей Луговой заверил, что документ поступит на рассмотрение парламента после обсуждения со всеми заинтересованными министерствами, рынком и правоохранительными органами. Он отметил: законопроект будет дорабатываться с участием всех членов профильной рабочей группы Госдумы, в которую, помимо, парламентариев, входят представители ведомств, ЦБ и силовых структур, в том числе спецслужб.

Концепция документа еще летом 2021 года была презентована органам власти и правоохранителям для изучения. Она получила неофициальную поддержку , поскольку формальной рассылки законопроекта не было, уточнил Андрей Луговой. Законопроект также урегулирует вопросы майнинга. Т ариф на электроэнергию для майнеров «должен быть как для юридических лиц» , уверен он.

По цифре закона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В то же время нужно пресечь «гаражный» майнинг с использованием тарифа для населения , — подчеркнул автор инициативы.

Запреты в сфере обращения криптовалют поддерживает только Банк России, а остальные участники обсуждения выступают за регулирование отрасли . На руках россиян около $100 млрд в криптовалюте, они владеют 17 млн криптокошельков, а ежегодный объем майнинга в стране равен примерно $2 млрд, оценил объем российского рынка Андрей Луговой.

В законопроекте идет речь о «жестком регулировании» криптоотрасли , указал он. Кроме тестирования и майнинга, законодательно планируется определить четкий круг субъектов, имеющих право совершать операции с криптовалютой. К ним будут отнесены уполномоченные банки, криптообменники и криптобиржи. При этом банки должны будут получить отдельную лицензию на такие операции , а иностранным криптобиржам потребуется «специальным образом» регистрироваться на территории РФ. Предполагается, что выдавать лицензию на совершение операций с криптоактивами будет ЦБ, хотя «насчет регулятора есть дискуссии», пояснил депутат. Главным требованием для всех участников рынка станет проверка криптоактивов на причастность к криминальных схемам, включая финансирование терроризма и отмывание денег .

Надо платить налоги

Параллельно дорабатываются поправки в Налоговый кодекс о декларировании криптовалюты, которые были одобрены в первом чтении еще в феврале прошлого года , рассказал Андрей Луговой. Эту информацию подтвердил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По их словам, принятие закона задерживается из-за позиции ЦБ. Анатолий Аксаков заявил, что ожидает утверждения этих поправок уже в весеннюю сессию Госдумы, то есть в первом полугодии. Он также уточнил, что минимальный порог для обязательного декларирования операций с цифровой валютой ко второму чтению не изменится — 600 тыс. рублей в год .

Один из участников крипторынка сообщил «Известиям», что среди инвесторов уже ходят разговоры о возможном введении тестирования для покупки цифровых валют. Другой собеседник подтвердил, что рассматривался вопрос о допуске на крипторынок только квалифицированных инвесторов.

По цифре закона Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Регулятивная схема для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, в том числе подходы по тестированию «неквалов», могут быть применены к операциям с криптовалютами, полагает и президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Перед введением тестирования государству нужно выработать жесткие правила регулирования отрасли и определить статус криптовалют как особого вида имущества, убежден член национального финансового совета ЦБ , глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Тестирование приобретателей цифровой валюты без такого регулирования означает, «по сути, ее легитимацию», поделился он мнением с «Известиями».

Одиночество Центробанка

В правительстве и на финансовом рынке не разделяют запретительный подход регулятора. В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что считают нецелесообразным введение полного запрета на обращение криптовалют в России, назвав их развитие общемировым трендом . Вместе с тем в министерстве понимают риски цифровых активов, «особенно для неквалифицированных инвесторов».

— При этом введение тотального запрета грозит появлением черного рынка со всеми негативными последствиями , — предупреждают в Минэке.

В министерстве также выступают за регулирование майнинга, признание его предпринимательской деятельностью и установление порядка его налогообложения.

— Есть регионы с избыточным производством электроэнергии, например, Иркутская область или Красноярский край. Легализация майнинга могла бы обеспечить дополнительные доходы в региональные бюджеты , — полагают в ведомстве.

Ранее Минфин подготовил и направил в правительство свою концепцию регулирования крипторынка, а ЦБ выпустил доклад, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют , а также майнинг цифровых активов. В регуляторе «Известиям» пояснили, что предлагаемый запрет не распространяется на владение криптовалютой, ее покупку и продажу на иностранных рынках , а сам доклад — «отправная точка для дискуссии».

По цифре закона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Концепция Минфина предполагает ограничить риски, допустив к совершению сделок только квалифицированных инвесторов, однако в случае криптовалют это невозможно, заявили «Известиям» в ЦБ. «Квалы» могут совершать сделки со сложными, рискованными финансовыми активами, но с теми, где известен эмитент, и можно оценить риски. В отличие от них курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков, убеждены в регуляторе .

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance выступила против полного запрета операций с цифровыми активами для неквалифицированных инвесторов.

— В этом вопросе лучше смотреть на криптовалютные продукты и обсуждать ограничения доступа к таким продуктам , — сказал «Известиям» директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

26 января президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить ему об итогах.