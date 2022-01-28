По цифре закона: перед покупкой криптовалюты на 600 тыс. россиян ждет тест
Для совершения операций с криптовалютами на общую сумму свыше 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тестирование по аналогии с проверкой неквалифицированных инвесторов. Такое требование содержится в законопроекте о регулировании цифровых активов, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил «Известиям» один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Документом также планируется урегулировать вопросы майнинга — необходимо приравнять тарифы на электроэнергию для «криптодобытчиков» и для юридических лиц.
«Жесткое регулирование»
Требования по обязательному тестированию для приобретения криптовалюты пропишут законодательно. Пройти тест будет необходимо, если гражданин захочет совершать операции на сумму свыше 600 тыс. рублей в год. Такое положение содержится в разработанном законопроекте, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, рассказал «Известиям» Андрей Луговой, который также выступает заместителем рабочей группы Госдумы по регулированию цифровых активов.
Тестирование будет обязательным только для совершения транзакций с цифровой валютой, но не с другими криптоактивами, например токенами, пояснил депутат. Вместе с тем он не стал уточнять, как именно будет выглядеть такое тестирование и кто непосредственно станет его проводить, пояснив, что такие детали в законопроекте не прописаны.
Андрей Луговой заверил, что документ поступит на рассмотрение парламента после обсуждения со всеми заинтересованными министерствами, рынком и правоохранительными органами. Он отметил: законопроект будет дорабатываться с участием всех членов профильной рабочей группы Госдумы, в которую, помимо, парламентариев, входят представители ведомств, ЦБ и силовых структур, в том числе спецслужб.
Концепция документа еще летом 2021 года была презентована органам власти и правоохранителям для изучения. Она получила неофициальную поддержку, поскольку формальной рассылки законопроекта не было, уточнил Андрей Луговой. Законопроект также урегулирует вопросы майнинга. Тариф на электроэнергию для майнеров «должен быть как для юридических лиц», уверен он.
— В то же время нужно пресечь «гаражный» майнинг с использованием тарифа для населения, — подчеркнул автор инициативы.
Запреты в сфере обращения криптовалют поддерживает только Банк России, а остальные участники обсуждения выступают за регулирование отрасли. На руках россиян около $100 млрд в криптовалюте, они владеют 17 млн криптокошельков, а ежегодный объем майнинга в стране равен примерно $2 млрд, оценил объем российского рынка Андрей Луговой.
В законопроекте идет речь о «жестком регулировании» криптоотрасли, указал он. Кроме тестирования и майнинга, законодательно планируется определить четкий круг субъектов, имеющих право совершать операции с криптовалютой. К ним будут отнесены уполномоченные банки, криптообменники и криптобиржи. При этом банки должны будут получить отдельную лицензию на такие операции, а иностранным криптобиржам потребуется «специальным образом» регистрироваться на территории РФ. Предполагается, что выдавать лицензию на совершение операций с криптоактивами будет ЦБ, хотя «насчет регулятора есть дискуссии», пояснил депутат. Главным требованием для всех участников рынка станет проверка криптоактивов на причастность к криминальных схемам, включая финансирование терроризма и отмывание денег.
Надо платить налоги
Параллельно дорабатываются поправки в Налоговый кодекс о декларировании криптовалюты, которые были одобрены в первом чтении еще в феврале прошлого года, рассказал Андрей Луговой. Эту информацию подтвердил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По их словам, принятие закона задерживается из-за позиции ЦБ. Анатолий Аксаков заявил, что ожидает утверждения этих поправок уже в весеннюю сессию Госдумы, то есть в первом полугодии. Он также уточнил, что минимальный порог для обязательного декларирования операций с цифровой валютой ко второму чтению не изменится — 600 тыс. рублей в год.
Один из участников крипторынка сообщил «Известиям», что среди инвесторов уже ходят разговоры о возможном введении тестирования для покупки цифровых валют. Другой собеседник подтвердил, что рассматривался вопрос о допуске на крипторынок только квалифицированных инвесторов.
Регулятивная схема для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, в том числе подходы по тестированию «неквалов», могут быть применены к операциям с криптовалютами, полагает и президент НАУФОР Алексей Тимофеев.
Перед введением тестирования государству нужно выработать жесткие правила регулирования отрасли и определить статус криптовалют как особого вида имущества, убежден член национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Тестирование приобретателей цифровой валюты без такого регулирования означает, «по сути, ее легитимацию», поделился он мнением с «Известиями».
Одиночество Центробанка
В правительстве и на финансовом рынке не разделяют запретительный подход регулятора. В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что считают нецелесообразным введение полного запрета на обращение криптовалют в России, назвав их развитие общемировым трендом. Вместе с тем в министерстве понимают риски цифровых активов, «особенно для неквалифицированных инвесторов».
— При этом введение тотального запрета грозит появлением черного рынка со всеми негативными последствиями, — предупреждают в Минэке.
В министерстве также выступают за регулирование майнинга, признание его предпринимательской деятельностью и установление порядка его налогообложения.
— Есть регионы с избыточным производством электроэнергии, например, Иркутская область или Красноярский край. Легализация майнинга могла бы обеспечить дополнительные доходы в региональные бюджеты, — полагают в ведомстве.
Ранее Минфин подготовил и направил в правительство свою концепцию регулирования крипторынка, а ЦБ выпустил доклад, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также майнинг цифровых активов. В регуляторе «Известиям» пояснили, что предлагаемый запрет не распространяется на владение криптовалютой, ее покупку и продажу на иностранных рынках, а сам доклад — «отправная точка для дискуссии».
Концепция Минфина предполагает ограничить риски, допустив к совершению сделок только квалифицированных инвесторов, однако в случае криптовалют это невозможно, заявили «Известиям» в ЦБ. «Квалы» могут совершать сделки со сложными, рискованными финансовыми активами, но с теми, где известен эмитент, и можно оценить риски. В отличие от них курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков, убеждены в регуляторе.
Крупнейшая в мире криптобиржа Binance выступила против полного запрета операций с цифровыми активами для неквалифицированных инвесторов.
— В этом вопросе лучше смотреть на криптовалютные продукты и обсуждать ограничения доступа к таким продуктам, — сказал «Известиям» директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.
26 января президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить ему об итогах.