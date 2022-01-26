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Суд арестовал подозреваемого в нападении на вдову Градского

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Суд 26 января арестовал задержанного по подозрению в нападении на вдову российского певца Александра Градского актрису Марину Коташенко.

«По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по Московской области Наро-Фоминским городским судом одному из предполагаемых участников разбойного нападения на женщину в Наро-Фоминском городском округе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Под арестом подозреваемый пробудет до 16 марта 2022 года.

Мужчину задержали в ночь на 26 января. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

По данным «Известий», задержанный — гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов — был ранее судим за дачу взятки. В настоящее время правоохранители разыскивают остальных предполагаемых участников нападения.

О нападении на вдову Градского с целью ограбления стало известно 16 января. Нападавшие сымитировали ДТП на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) у деревни Жедочи на трассе М-3 «Украина». Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин, которые заставили ее вернуться домой. Там злоумышленники забрали у женщины 100 млн рублей.

После этого они вместе с вдовой Градского уехали. При этом злоумышленники потребовали довезти их до Апрелевки, а после пересели в белый Mercedes и направились в сторону Москвы.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

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