Ракова озвучила условия для введения новых ограничений по COVID-19 в Москве

Введение новых ограничений по коронавирусной инфекции в Москве будет зависеть от ситуации с заболеваемостью и возможностями медицинской системы. Об этом заммэра столицы Анастасия Ракова заявила в среду, 26 января, в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, борьба с COVID-19 идет уже два года, поэтому выработаны определенные правила введения дополнительных, достаточно жестких ограничений.

«Такие ограничения вводятся тогда, когда медицинская система работает на пределе и мы понимаем, что если мы волну в ближайшее время не собьем, то наши медицинские учреждения захлебнутся и скатятся в коллапс», — сказала Ракова.

При этом заммэра отметила, что на сегодняшний день в городе достаточный резерв коечной мощности. Она добавила, что в ближайшее время ожидается рост госпитализаций, но столичные власти надеются справиться с ним, сообщает телеканал «Звезда».

Также вице-мэр сообщила, что в Москве более 90% пациентов, у которых недавно подтвердился COVID-19, лечатся амбулаторно, добавив, что «Омикрон» реже вызывает пневмонию. По ее словам, 80% выявленных в городе случаев COVID-19 приходится именно на новый вариант, передает НСН.

При этом, по ее словам, этот штамм не доминирует среди госпитализированных в Москве. В настоящий момент, как уточнила вице-мэр столицы, в Москве свободно 42% коек для пациентов с COVID-19.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве усилены проверки противоэпидемических мер на предприятиях сферы торговли, культуры и общепита.

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